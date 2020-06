Algeria: Tebboune ordina inasprimento sanzioni contro tutti i trasgressori delle misure preventive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente algerino, Abdelmadjid Tebboune, ha presieduto la riunione periodica del Consiglio dei ministri ad Algeri nella quale ha ordinato un inasprimento delle sanzioni contro tutti i trasgressori delle misure preventive nei riguardi del coronavirus. Secondo quanto si legge in una nota, dopo aver ascoltato il rapporto del ministro della Salute sulla situazione della diffusione del virus nel Paese, "il presidente della Repubblica ha ordinato il rafforzamento della sorveglianza epidemiologica, il controllo quotidiano del funzionamento degli ospedali e lo stock di materiale di screening. Inoltre ha ordinato che i confini di terra, mare e aria siano chiusi finché Dio non ci libererà da questo flagello". Tebboune ha aggiunto che l'estensione della chiusura delle frontiere terrestri e marittime e dello spazio aereo giunge dopo un rapporto dettaglio del ministero della Sanità e della popolazione sulla situazione epidemiologica in Algeria e nel mondo. Il numero totale di casi confermati in Algeria è di circa 30.000 mila, mentre i decessi sono cresciuti a circa 900. Dall’inizio della pandemia i guariti oltre 9.000 pazienti. Il presidente ha inoltre incaricato i suoi ministri di fare affidamento sulle applicazioni tecnologiche e di digitalizzare i loro settori per ridurre il tempo, lo sforzo e le spese, e di monitorare tutto ciò che accade da remoto.(Ala)