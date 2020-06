Spagna, a partire da domani chiuderanno 7 delle 15 centrali a carbone nel paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A partire da domani 7 delle 15 centrali a carbone ancora aperte in Spagna chiuderanno ufficialmente in quanto le aziende che le gestiscono non sono in grado adeguarsi alle nuove norme ambientali necessarie per conformarsi alle nuove norme europee sulla riduzione delle emissioni di gas serra che rilasciano nell'atmosfera nell'atmosfera. Come riferisce il quotidiano "El Pais", queste centrali nel 2018 producevano circa il 15 per cento di tutta l'energia del paese, ma già a maggio di quest'anno la percentuale è crollata all'1,4 per cento. Nello specifico si tratta degli impianti di Meirama (La Coruna), Narcea (Asturie) e La Robla (Leon) - tutti e tre di proprietà di Naturgy -, Andorra (Teruel) e Compostilla (León), controllati da Endesa; Puente Nuevo (Cordoba), di Viesgo; e Velilla (Palencia), di Iberdrola. Altri quattro impianti hanno già chiesto al governo spagnolo di avviare le procedure di chiusura che dovrebbero concludersi tra il 2021 ed il 2022: Lada, nelle Austurie di proprietà di Iberdrola, As Pontes e Litoral, situati a La Coruna e Almeria di Endesa e Los Barrios, Cadice dell'azienda Viesgo. (Res)