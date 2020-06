Vitalizi: Richetti (Azione), Salvini, Di Maio e Zingaretti approvino la mia legge

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul ripristino dei vitalizi per gli ex parlamentari Salvini, Di Maio e Zingaretti "prendano la mia legge e l’approvino": così Matteo Richetti, senatore di Azione, intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, su Radio Cusano Campus. “Salvini, Di Maio e Zingaretti dicono che è una vergogna, ma loro rappresentano il 75 per cento del Parlamento – ha affermato Richetti -. Se loro sono le vittime chi sono i carnefici? Ma davvero vogliono far credere agli italiani che il problema è rappresentato da una commissione con 3 laici, un farmacista e un notaio? Se avessero approvato la mia legge sui vitalizi, non avrebbe potuto essere annullata. Se i leader dei partiti - aggiunge - pensano sia una vergogna, prendano la mia legge e l’approvino. A quei tempi non fu approvata perché ognuno pensava al proprio tornaconto personale, ora almeno non ci facciano la morale, ci risparmino questa sceneggiata degli indignati. I 5 Stelle hanno basato molto dei loro consensi sul taglio dei vitalizi e hanno fallito, così come ha fallito il reddito di cittadinanza. Se una misura tu non decidi se è contrasto alla povertà o reinserimento lavorativo rimani nel mezzo”, dichiara Richetti. (segue) (Com)