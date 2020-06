Vitalizi: Richetti (Azione), Salvini, Di Maio e Zingaretti approvino la mia legge (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul Mes, poi, il senatore di Azione aggiunge: “Un Paese normale discute se accedere o meno ai fondi per far funzionare la sanità in questa situazione? Un Paese normale quei soldi li avrebbe già presi. Siccome però non dobbiamo far perdere la faccia a Di Maio, Buffagni, Conte, tutti questi scienziati che hanno detto che di Mes non se ne parla, allora niente Mes. Perché noi abbiamo un presidente del Consiglio che va in tv a fare gli annunci roboanti e a dire no al Mes prima ancora che si capisse quali fossero le condizioni. Accedere al Mes significherebbe sfruttare in maniera intelligente le opportunità che l’UE ha messo a disposizione. Mi auguro - conclude - che molto in fretta ci sia un ravvedimento operoso, magari anche un cambio di governo”. (Com)