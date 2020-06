Libia: forze Haftar indagate per crimini di guerra dalla Corte penale internazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio presidenziale del Governo di accordo nazionale libico (Gna), Fayez al Sarraj, ha ringraziato in una lettera la Corte penale internazionale (Cpi) per aver avviato un'indagine sui presunti crimini di guerra commessi dalle forze del generale Khalifa Haftar in Libia. Il premier di Tripoli ha scritto nella sua missiva alla Cpi che l'impunità ha incoraggiato le milizie di Haftar a commettere crimini pari al nazismo, alla pulizia etnica in Ruanda e ai massacri in Bosnia-Erzegovina. Sarraj ha poi chiesto l'invio di una squadra che possa avviare indagini e raccogliere prove sui crimini di cui sono sospettate le forze di Haftar, impegnandosi ad adottare tutte le misure per fornire l'assistenza necessaria. (Lit)