Francia: delegato En marche, risultato municipali Parigi è "estremamente deludente"

- Il risultato de La République en marche (Lrem), partito del presidente Emmanuel Macron, alle elezioni municipali di Parigi è "estremamente deludente". Lo ha detto ai microfoni dell'emittente radiofonica "Rtl" il delegato del partito di maggioranza francese, Stanislas Guerini, commentando la sconfitta della candidata Agnès Buzyn, arrivata terza con il 13 per cento dei voti. La capitale resta nelle mani del sindaco uscente, la socialista Anne Hidalgo (49 per cento), mentre la repubblicana Rachida Dati ha registrato il 34 per cento. Guerini ricorda però che Buzyn ha ripreso la campagna elettorale "in condizioni estremamente difficili" e "lo ha fatto con solidità e coraggio" dopo l'uscita di scena dell'ex candidato Benjamin Griveaux, travolto da uno scandalo a luci rosse. Guerini ha poi affermato che le municipali sono state solo "una tappa" per Lrem.(Frp)