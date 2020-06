Thailandia: ex generale assume la guida del principale partito di governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scontro tra riformisti e conservatori in campo economico all’interno del governo della Thailandia è culminato lo scorso fine settimana in un cambio di leadership ai vertici di Palang Pracharat (Pp), il partito politico pro-giunta che è anche principale azionista della coalizione parlamentare che sostiene il primo ministro, Prayuth Chan-ocha. Il vicepremier Prawit Wongsu wan, che ha servito come comandante in capo delle forze armate thailandesi sino al 2005, è divenuto segretario del partito a seguito di elezioni interne tenute ieri, 28 giugno. Il voto era atteso da settimane, in un clima di crescente tensione tra i sostenitori e i contrari all’ingresso del paese nel accordo di Partenariato trans-Pacifico (Tpp-11). L’ormai ex segretario del Pp, Uttama Savanayana, favorevole all’accordo commerciale, ha dovuto fare un passo indietro. Il primo ministro Prayuth dovrebbe rispondere all’elezione interna al partito con un rimpasto di governo entro il mese prossimo. (segue) (Fim)