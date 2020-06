Thailandia: ex generale assume la guida del principale partito di governo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca mondiale prevede che l'attività economica nel resto dell'Asia e del Pacifico subirà complessivamente una contrazione dell'1,2 per cento nel 2020, prima del rimbalzo al 5,4 per cento nel 2021. Tra le principali economie della regione, dovrebbero scontare difficoltà la Malesia (-3,1 per cento) e le Filippine (-1,9 per cento); la Thailandia, in particolare, subirà secondo la Banca mondiale la maggiore contrazione economica quest'anno, con una decrescita nell’ordine del 5 per cento del Pil. Tali dati riflettono le conseguenze dell’arresto dei flussi turistici, del commercio, del settore manifatturiero e le ricadute sui mercati finanziari. In Indonesia si prevede che l'attività economica sarà sostanzialmente nulla nel 2020, mentre la crescita del Vietnam dovrebbe rallentare al 2,8 per cento del Pil. (segue) (Fim)