Usa: “Politico”, Trump consapevole di rischiare la sconfitta alle presidenziali

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è consapevole della precarietà della propria posizione, e del rischio concreto di perdere le prossime elezioni presidenziali in programma a novembre, che vedranno l’attuale inquilino della Casa Bianca sfidarsi per un nuovo mandato quadriennale con l’ex vicepresidente democratico Joe Biden. Lo scrive il quotidiano “Politico”, che cita “molteplici figure” vicine al presidente. Dall’inizio della pandemia di coronavirus e delle violente proteste innescate a livello nazionale dall’uccisione dell’afroamericano George Floyd, alla fine di maggio, Trump sconta una debolezza senza precedenti nei sondaggi d’opinione: le accuse rivolte al presidente dai Democratici, di non aver agito da figura unificatrice e da agente di coesione nel contesto di crisi socio-politica nazionale, pare aver fatto presa su larghi segmenti dell’elettorato; quest’ultimo riconosce ancora a Trump capacità e competenza sul fronte dell’economia, che però ha subito un colpo devastante a seguito delle misure di blocco nazionale decretate in risposta alla pandemia. (segue) (Nys)