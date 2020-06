Corea del Nord: media di Stato esaltano Kim nell’anniversario della sua leadership

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I media di Stato della Corea del Nord hanno pubblicato una serie di articoli ed editoriali agiografici nei confronti del leader Kim Jong-un oggi, 29 giugno, in occasione del quarto anniversario della sua nomina alla presidenza della commissione per gli Affari di Stato, il principale organo decisionale della Corea del Nord. Il quotidiano di Stato “Rodong Sinmun” ha scritto che “la nostra solidarietà e coesa fedeltà nei confronti del leader si è rafforzata tramite le tempeste e i duri scontri con i nostri nemici, sino a divenire una forza inarrestabile”. Kim è stato nominato presidente della commissione esattamente quattro anni fa, ma il governo pare aver deciso di non organizzare alcuna celebrazione su larga scala: un altro indizio del fatto che il paese è ancora alle prese con la pandemia di coronavirus. La Corea del Nord è solita inoltre riservare le celebrazioni più significative agli anniversari quinquennali e decennali. L’anniversario dello scorso anno è stato celebrato tramite un grande incontro nazionale. (segue) (Git)