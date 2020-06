Corea del Nord: media di Stato esaltano Kim nell’anniversario della sua leadership (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corea del Nord si prepara a inscenare una parata militare su larga scala per celebrare il 75mo anniversario della fondazione del Partito del lavoro, il prossimo ottobre. Lo ha riferito il 22 giugno il ministro della Difesa della Corea del Sud, mentre aumentano le indiscrezioni in merito alla presunta esibizione di nuove armi strategiche durante l’evento. “Le Forze armate nordcoreane proseguono i preparativi in vista di un evento per celebrare il 75mo anniversario dell’istituzione del Partito (del lavoro)”, recita un rapporto del ministero della Difesa sudcoreano, che cita anche lavori di ristrutturazione presso Piazza Kimilsung a Pyongyang, tradizionale palcoscenico delle maggiori parate militari nordcoreane. Nelle scorse settimane il ministero della Difesa sudcoreano non ha segnalato alcuna attività inusuale che suggerisca la ripresa del programma nucleare nordcoreano, mentre Pyongyang ha proseguito le attività legate allo sviluppo di vettori balistici. (segue) (Git)