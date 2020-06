Corea del Sud: coronavirus, 42 nuovi contagi in 24 ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità sanitarie della Corea del Sud hanno segnalato 42 nuovi casi di coronavirus nell’arco delle 24 ore di domenica, 28 giugno, confermando la tendenza in atto nel paese da alcune settimane. A preoccupare gli esperti sanitari del paese è l’individuazione di focolai in diverse città del paese, e non più soltanto nell’area metropolitana di Seul. Il totale dei contagi in Corea del Sud dall’inizio dell’emergenza sanitaria è aumentato così a 12.757, mentre i decessi causati dal virus nel paese sono 282. L’attenzione delle autorità sanitarie resta puntata sui focolai attivi nell’area metropolitana della Grande Seul, dove si teme una seconda ondata di contagi, proprio mentre il sistema scolastico nazionale tenta la ripartenza. In particolare, le autorità paventano una seconda ondata a Seul, Incheon e nella provincia di Gyeonggi, dove è concentrato il 22,2 per cento dei casi totali di contagio accertati nel paese. (segue) (Git)