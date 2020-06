Usa: il Mississippi rimuoverà il simbolo confederato dalla bandiera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Senato statale del Mississippi ha votato ieri, 28 giugno, la rimozione del simbolo confederato dalla bandiera statale. Lo riferisce la stampa Usa, ricordando che il medesimo provvedimento era già stato approvato dalla Camera dei rappresentanti di quello Stato Usa. Per divenire effettivo, il provvedimento necessita ora soltanto della firma del governatore repubblicano di quello Stato, Tate Reeves, che ha già annunciato l’intenzione di procedere in tal senso. La decisione giunge nel pieno delle rinnovate pressioni per la rimozione di qualunque simbolo o rimando alla Confederazione – l’alleanza di Stati Usa meridionali che combatterono contro l’abolizione della schiavitù durante la Guerra di secessione Usa – a seguito di un mese di violente proteste seguite negli Usa all’uccisione dell’afroamericano George Floyd. (Git)