Business news: Messico, ad aprile attività economica in calo del 17,3 per cento su mese

- L'attività economica in Messico è calata ad aprile del 17,3 per cento su mese, il peggior dato dal 1993 anno di inizio della serie storica. Lo riferisce l'istituto nazionale di statistica (Inegi) certificando una volta di più le conseguenze economiche della crisi sanitaria del nuovo coronavirus. Il calo, misurato dall'indicatore Igae, una sorta di misuratore del pil su base mensile e non trimestrale, è stato più sensibile nel comparto industriale, con una contrazione del 25,1 per cento rispetto a marzo. Male anche il terziario con un calo del 14,4 per cento su mese, mentre il comparto agroalimentare ha perso "solo" il 6,4 per cento. Rispetto ad aprile del 2019, la contrazione totale è stata del 19,7 per cento, con un 29,6 per cento in meno nel settore secondario e una perdita del 16,1 per cento nei servizi, In crescita del 2,4 per cento il comparto primario. La scorsa settimana, il ministro delle Finanze Arturo Herrera aveva anticipato che la contrazione ad aprile sarebbe potuta spingersi fino al 19 per cento, per poi risalire leggermente a giugno. (Res)