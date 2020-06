Usa: leader Black Lives Matter, “soldi o romperemo vetrine”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Devonere Armani Johnson, uno dei leader del movimento radicale “Black Lives Matter (“Le vite dei neri contano”), protagonista delle proteste e delle violenze seguite all’uccisione dell’afroamericano George Floyd da parte della Polizia di Minneapolis, lo scorso 25 maggio, ha minacciato gli esercenti di Madison, capitale dello Stato Usa del Wisconsin, intimandoli a “pagare, o romperemo le vetrine”. Lo riporta la stampa Usa, che segnala un nuovo esempio dello stato di degrado della legge seguito alle proteste dell’ultimo mese, indirizzate contro le forze dell’ordine, di cui i manifestanti e parte del Partito democratico chiedono sostanzialmente l’abolizione. Johnson, noto anche come “Yeshua Musa” o “Jesus Moses”, è stato recentemente arrestato, dopo una serie di recenti episodi di intimidazione ai danni di cittadini bianchi: in un occasione ha seguito un anziano, accusandolo di razzismo con un megafono e reiterando slogan quali “Gesù non era un bianco”. L’arresto di Johnson, accusato anche di intimidazioni ed estorsioni ai danni degli esercenti di Madison, ha innescato proteste per la sua liberazione.(Nys)