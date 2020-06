Giappone: elezioni Tokyo, governatore uscente Koike in testa nei sondaggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore uscente di Tokyo, Yuriko Koike, mantiene un solido vantaggio sui suoi avversari in vista delle elezioni governatoriali che si terranno nell’area metropolitana della capitale giapponese il prossimo 5 luglio. Un sondaggio effettuato dall’agenzia di stampa “Kyodo” attribuisce alla politica 67enne il sostegno di circa il 70 per cento degli elettori del Partito liberaldemocratico (Ldp, la formazione politica del primo ministro Shinzo Abe), e del 90 per cento di quelli del nuovo Komeito, uno dei partiti della maggioranza conservatrice al governo in Giappone. Secondo il sondaggio, Koike mantiene un solido margine di vantaggio sui suoi principali sfidanti: l’avvocato 73enne Kenji Utsunomiya, sostenuto dal Partito costituzionale democratico – principale formazione di orientamento progressista del Giappone – e l’ex attore 45enne Taro Yamamoto, che nel 2019 ha fondato il partito anti-establishment Reiwa Shinsengumi. (segue) (Git)