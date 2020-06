Giappone: elezioni Tokyo, governatore uscente Koike in testa nei sondaggi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha preso ufficialmente il via il 18 giugno la campagna in vista delle elezioni governatoriali di Tokyo, in un contesto di emergenza causato nell’area metropolitana della capitale giapponese dal recente aumento dei casi di contagio da coronavirus. La governatrice uscente di Tokyo, Yuriko Koike, affronterà circa 20 sfidanti, ma i sondaggi le attribuiscono una vittoria agevole sugli avversari. Il voto si terrà il prossimo 5 luglio, e il dibattito si concentrerà in larga misura proprio sulle misure adottate per far fronte alla crisi sanitaria, oltre al rinvio delle Olimpiadi estive originariamente in programma a Tokyo questa estate, e rinviate al prossimo anno. Undici persone, inclusa Koike, hanno già presentato la loro candidatura alla Commissione elettorale sino alle 10 di questa mattina, ma il termine ultimo è fissato per le 17 di oggi. (segue) (Git)