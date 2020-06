Thailandia: ex generale assume la guida del principale partito di governo (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo i rapporto, il rischio principale è che la pandemia si protragga più a lungo ed eserciti effetti più profondi del previsto. Lo stress finanziario globale potrebbe persistere e causare ulteriori deflussi di capitale. Vulnerabilità in alcuni paesi della regione con debito elevato, forti deficit fiscali e dipendenza da flussi di capitale volatili potrebbero peggiorare la situazione. Ripetute interruzioni del commercio globale e nuove escalation delle tensioni commerciali potrebbero arrecare ulteriori danni alla regione. Se qualcuno di questi rischi si materializzasse, uno scenario negativo dovrebbe prevedere per la regione dell'Asia orientale e nel Pacifico una contrazione del 2,2 per cento nel 2020, con attività che rimangono ben al di sotto del potenziale nel 2021. (segue) (Fim)