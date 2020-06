Thailandia: ex generale assume la guida del principale partito di governo (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il momento, però, le esportazioni paiono aver attutiti più del previsto le ricadute della crisi pandemica su alcune delle economie regionali Le esportazioni in uscita dagli hub del Sud-est asiatico di Thailandia e Singapore hanno retto meglio del previsto alla battuta d’arresto globale causata dalcoronavirus, grazie alla domanda di generi essenziali quali alimenti e medicinali. Le esportazioni di Singapore, escluse quelle petrolifere, sono aumentate addirittura del 9,7 per cento annuo nel mese di aprile, registrando il terzo incremento mensile consecutivo nel pieno della crisi pandemica. L’aumento è dovuto principalmente al boom delle esportazioni di farmaci: più 170 per cento su base annua. Le esportazioni verso le economie sviluppate hanno registrato gli aumenti maggiori: sono aumentate ad esempio di 10 volte quelle dirette al Giappone, e più che quintuplicate quelle verso l’Unione europea. (segue) (Fim)