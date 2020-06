Thailandia: ex generale assume la guida del principale partito di governo (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esportazioni di generi alimentari da parte di Singapore sono aumentate del 66 per cento. La Thailandia ha visto aumentare le proprie esportazioni di riso e frutta, rispettivamente del 23 e del 3 per cento. In aumento anche le spedizioni di prodotti ittici, frumento e mangimi per bestiame. Le esportazioni di apparecchi medicali e farmaci sono aumentate del 9 e del 13 per cento, contribuendo a un aumento complessivo dell’export thailandese del 2,1 per cento nel mese di aprile. Non è chiaro però se la regione potrà mantenere questi ritmi di crescita, considerata anche la battuta d’arresto nelle esportazioni di componenti elettroniche e automobili. (Fim)