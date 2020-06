Business news: Brasile, coronavirus, 9,7 milioni di lavoratori non hanno ricevuto retribuzione a maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 9,7 milioni i lavoratori brasiliani che non hanno ricevuto alcuna retribuzione nel corso del mese di maggio 2020. Si tratta dell'11,5 della popolazione occupata nel paese. Lo ha reso noto l'Istituto Brasiliano di geografia e statistica (Ibge) diffondendo i dati delle indagini focalizzate sugli effetti della pandemia di coronavirus. I settori dove più alta è la percentuale di lavoratori senza retribuzione sono quelli dei servizi (37,8 per cento) e delle collaborazioni domestiche (28,9 per cento). I lavoratori dei settori agricolo, zootecnico, forestale, della pesca e dell'acquacoltura sono stati i meno colpiti (6,8 per cento). I lavoratori rimasti senza retribuzione corrispondono al 51,3 per cento dei lavoratori i cui contratti sono stati sospesi a causa della pandemia. Un contingente composto da 19 milioni di persone, ovvero il 22,5 per cento della popolazione occupata. (Res)