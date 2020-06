Business news: Brasile, invasione cavallette, ministero Agricoltura dichiara stato emergenza fitosanitaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli sciami di milioni di cavallette che avanzano verso le aree coltivate del Brasile hanno spinto il ministero dell'Agricoltura a dichiarare lo stato di emergenza fitosanitaria negli stati di Rio Grande do Sul e Santa Catarina. "Il ministro Tereza Cristina Correa da Costa Dias dichiara lo stato di emergenza fitosanitaria relativamente al rischio generato dalla presenza del parassita Schistocerca cancellata nelle aree di produzione degli stati di Rio Grande do Sul e Santa Catarina, in modo da poter attuare il piano di soppressione del parassita e adottare misure di emergenza", recita l'ordinanza pubblicata in Gazzetta ufficiale. In particolare la dichiarazione dello stato di emergenza apre alla possibilità di assumere personale per un periodo determinato e autorizza l'acquisto temporaneo di pesticidi per contenere l'invasione. (Res)