Business news: Brasile, da governo parere favorevole a privatizzazione linea ferroviaria a Paranà

- Il consiglio di amministrazione interministeriale del Programma di partnership di investimento (Ppi) ha espresso parere favorevole alla privatizzazione della linea ferroviaria Estrada de Ferro Paraná Oeste (Ferroeste) e all'inserimento dell'opera nella lista di infrastrutture da concedere all'iniziativa privata del Ppi. La richiesta di inclusione della ferrovia nel Ppi è stata presentata dal governo dello stato di Paraná. Spetta ora al presidente della Repubblica, Jair Bolsonaro, decidere se recepire favorevolmente il parere e inserire l'opera nella lista. In caso di approvazione, il passo successivo è la formazione di un comitato per monitorare l'esecuzione del progetto in tutte le fasi della sua attuazione. Il comitato sarebbe composto da un rappresentante dipartimento del Programma di partenariati per gli investimenti del ministero dell'Economia, un rappresentante del ministero delle infrastrutture, un rappresentante dell'Agenzia nazionale di trasposto terrestre (Antt) e due rappresentanti nominati dal governo di Paraná. (Res)