Business news: Brasile, coronavirus, spesa brasiliani all'estero a maggio ridotta dell'86,4 per cento

- La spesa dei cittadini brasiliani all'estero nel mese di maggio del 2020 ha registrato una contrazione dell'86,4 per cento rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Lo riferisce la Banca centrale brasiliana (Bc), secondo cui i brasiliani hanno speso nel corso dello scorso mese 200 milioni di dollari, volume più basso degli ultimi 16 anni. Nei primi cinque mesi dell'anno, la spesa dei brasiliani all'estero ha ammontato a 3,3 miliardi di dollari, in calo del 54,2 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso (quando la spesa fu di 7,2 miliardi). "Per la Bc la forte contrazione è dovuta all'apprezzamento del dollaro e alle restrizioni agli spostamenti imposte per contenere la diffusione della pandemia di coronavirus. La sensibile riduzioni dei viaggi all'estero è dovuta al divieto di ingresso in diversi paesi che ha causato un drastico calo dei voli", ha dichiarato il capo del dipartimento di statistica della Bc, Fernando Rocha. (Res)