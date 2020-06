Business news: Bolivia, governo lancia piano di riattivazione economica da 2 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo ad interim della Bolivia ha varato un piano di riattivazione economica che prevede lo spiegamento di risorse statali fino a 2 miliardi di euro. Lo ha annunciato il capo di gabinetto, Yerko Nunez, in una conferenza stampa, dove ha affermato che "con questa iniziativa si riattiveranno i settori colpiti dalla pandemia" e dove ha chiarito che il finanziamento avverrà attraverso "risorse del Tesoro, crediti internazionali ed emissioni". Nel decreto firmato dal presidente Jeanine Anez si parla anche dell'avvio di "un piano di opere pubbliche di infrastruttura in piccola scala, di breve durata e che richiedano manodopera intensiva". Il testo di legge prevede inoltre la creazione di quattro fondi di garanzia destinati a facilitare e garantire l'accesso al credito delle pmi e delle famiglie. Il governo punta in questo modo a "preservare milioni di posti di lavoro legati a 850 mila unità produttive che potranno beneficiare dei diversi programmi di sostegno finanziario". (Res)