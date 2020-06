Business news: Uruguay, nuova emissione di bond raccoglie offerte per 2 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell'Economia dell'Uruguay ha annunciato che la collocazione di nuove emissioni globali a 20 anni e la riapertura di emissioni a dieci anni presentata ieri ha raccolto offerte per circa 2 miliardi di dollari "al tasso di interesse più basso della storia". "L'Uruguay ha portato a termine un'operazione sui mercati che ha avuto un grande successo", ha dichiarato in una conferenza stampa il ministro dell'Economia e delle Finanze, Azucena Arbeleche. "La domanda per i nostri bond sia in dollari che in pesos (indicizzati all'inflazione) è stata tre volte superiore a quella prevista inizialmente", ha aggiunto Arbeleche, secondo la quale si tratta di "un riconoscimento di come il paese ha gestito l'emergenza sanitaria, sociale ed economica". Le autorità del governo hanno inoltre sottolineato che l'Uruguay è stato il primo paese emergente ad emettere obbligazioni in valuta locale e che la collocazione "è avvenuta al tasso di interesse in dollari più basso della storia", con un rendimento del 3,875 per cento annuale per quanto riguarda l'emissione in pesos indicizzati e del 2,48 per cento per quella in dollari. (Res)