Business news: Brasile, coronavirus, gettito royalties petrolifere diminuito del 30,8 per cento a maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gettito per le casse dello stato del Brasile proveniente della royalties petrolifere ha registrato un forte calo negli ultimi mesi. Uno studio realizzato del Centro brasiliano per le infrastrutture (Cbie), basato sui dati dell'Agenzia nazionale per il petrolio, il gas naturale e i biocarburanti (Anp), mostra che la raccolta di royalties è crollata del 30,8 per cento a maggio, rispetto ad aprile. Nei primi cinque mesi dell'anno la flessione delle entrate è stata del 35 per cento. Quanto alle partecipazioni speciali, gli ultimi dati resi disponibili dall'Anp risalenti al primo trimestre, mostrano una diminuzione del 23,5 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019. (Res)