Business news: Brasile, stima inflazione per il mese di giugno in crescita dello 0,2 per cento

- L'Istituto nazionale brasiliano di statistica (Ibge) ha reso noto che l'Indice nazionale di inflazione quindicinale in Brasile (Ipca-15), considerato anteprima dell'inflazione ufficiale del paese, ha segnato una crescita dello 0,2 per cento a marzo. A maggio l'indicatore aveva registrato una deflazione storica dello 0,59 per cento. L'indice accumula un aumento dello 0,37 per cento nei primi 6 mesi dell'anno. Negli ultimi 12 mesi, l'incremento accumulato si è attestato all'1,96 per cento. (Res)