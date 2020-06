Business news: Cile, Latam licenzia altri 400 dipendenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia aerea cilena Latam ha licenziato 400 dipendenti presso le sue filiali in Cile, Ecuador, Stati Uniti, Messico e Uruguay a causa dell'impatto della pandemia del nuovo coronavirus sull’assetto finanziario della società. In un comunicato la compagnia afferma che si tratta di una “decisione molto difficile ma necessaria” e ha assicurato che la misura ha come obiettivo la sostenibilità del gruppo nel futuro. Dallo stop delle sue operazioni dovuto all’emergenza sanitaria Latam ha licenziato 4 mila dipendenti, scrive il sito di informazione cileno “El Mostrador”. (Res)