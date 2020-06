Business news: Argentina, Fmi, calo 10 per cento del Pil nel 2020 dovuto a somma di fattori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore per l'Emisfero occidentale del Fondo monetario internazionale (Fmi), Alejandro Werner, ha ribadito il pronostico di un calo del Pil del 10 per cento per l'Argentina nel 2020. Lo ha affermato nel corso di una videoconferenza dove ha spiegato nel dettaglio le proiezioni relative alla regione contenute nel Rapporto sulle prospettive economiche globali pubblicato questa settimana. Secondo Werner il pronostico relativo all'Argentina è dovuto in particolare ad una somma di fattori negativi che include l'impatto prolungato della pandemia del nuovo coronavirus, il calo della domanda esterna e la diminuzione del prezzo delle commodities. Oltre a questo, secondo Werner, "il processo di ristrutturazione del debito estero continua a pesare sulla fiducia dei mercati". In questo contesto, sostiene il funzionario dell'Fmi, il pacchetto di sostegno fiscale elaborato dal governo "non è sufficiente a compensare l'impatto della congiuntura" anche per le limitazioni al finanziamento a cui è soggetto il paese. (Res)