Business news: Colombia, Banca mondiale approva prestito di 700 milioni di dollari

- La Banca mondiale ha approvato un prestito di 700 milioni di dollari per sostenere la Colombia nella lotta alla pandemia del nuovo coronavirus. Il prestito, fa sapere l’istituto finanziario, contribuirà a rafforzare il sistema sanitario e consentirà di espandere i programmi di aiuto e i crediti per le imprese. In Colombia si registrano ad oggi oltre 84 mila contagi confermati e più di duemila decessi legati al virus. Secondo stime della Banca mondiale gli shock esterni e interni legati alla pandemia del nuovo coronavirus causeranno una contrazione dell’economia della Colombia del 4,9 per cento nel 2020. (Res)