Business news: Costa Rica, Banca mondiale approva prestito di 300 milioni di dollari

- La Banca mondiale ha approvato un credito di 300 milioni di dollari per la Costa Rica per sostenere il paese nel contesto dell’emergenza economica legata al nuovo coronavirus. Secondo quanto dichiarato dal direttore dell’istituto finanziario per l’America centrale, Seynabou Sakho, il prestito contribuirà agli “sforzi di conservare i posti di lavoro ed evitare che le persone cadano in povertà durate questi tempi difficili”. I fondi saranno destinati in particolare al sostengo alla piccole e medie imprese e allo sviluppo di progetti ambientali sostenibili. (Res)