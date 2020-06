Serbia-Ue: von der Leyen, avanti con dialogo fra partiti e riforme interne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Serbia ha bisogno, in questa fase post-elettorale, di "un ampio dialogo fra tutte le forze politiche" per attuare un avanzamento nel lavoro di riforma interna del paese. E' quanto ha scritto su Twitter la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, al termine dell'incontro avvenuto oggi a Bruxelles con il presidente serbo Aleksandar Vucic. "Dopo le elezioni (del 21 giugno) è necessario un ampio dialogo con tutte le forze politiche per andare avanti con le riforme e avvicinare la Serbia all'Ue. Il dialogo con il Kosovo è la chiave. Sosterremo la Serbia anche nella ripresa post-pandemia", ha dichiarato la presidente della Commissione europea, che ha ringraziato Vucic per la "discussione positiva" avuta quest'oggi. Il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, si trova oggi a Bruxelles dove è prevista una serie di incontri con i rappresentanti delle istituzioni europee. Nel corso della mattinata Vucic ha già avuto un incontro con la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. (segue) (Seb)