Serbia-Ue: von der Leyen, avanti con dialogo fra partiti e riforme interne (3)

- Il premier kosovaro Hoti ha incontrato ieri a Bruxelles anche il presidente del Consiglio europeo Charles Michel. Secondo quanto riportato dalla stampa kosovara, Hoti ha precisato che "non esiste un'alternativa al dialogo tra Serbia e Kosovo" per la normalizzazione dei rapporti. La visita a Bruxelles di Hoti è avvenuta nonostante la notizia, diffusa il giorno prima dai media, dei capi d'accusa spiccati dalla Procura speciale dell'Aia contro il capo dello Stato kosovaro Hashim Thaci. Il premier kosovaro ha invece annullato la partecipazione all'incontro previsto per il 27 giugno alla Casa Bianca con la parte serba sempre sul tema del dialogo. (segue) (Seb)