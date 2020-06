Kosovo: presidente Thaci arriva in Albania, domenica appello ai cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente kosovaro Hashim Thaci è atterrato oggi all'aeroporto di Tirana ed ha annunciato che domenica sera farà un appello ufficiale alla cittadinanza dal suo ufficio. "Vi auguro un fine settimana pacifico e rimango fiducioso affinché ci siano giorni migliori per il Kosovo e per la nazione albanese", ha dichiarato Thaci scrivendo sui social network. Le dichiarazioni di Thaci arrivano dopo che nei giorni scorsi il presidente kosovaro è stato accusato formalmente dalla Procura speciale dell'Aia, che indaga sui presunti crimini di guerra dell'Esercito di liberazione del Kosovo (Uck). Nelle scorse ore il premier albanese Edi Rama ha affermato che i capi d'accusa contro Thaci e contro il leader del Partito democratico del Kosovo (Pdk) Kadri Veseli sono "un attacco contro il Kosovo e l'albanesismo". Rama ha accusato la comunità internazionale di aver fallito nel rispondere ai crimini di guerra della Serbia, mentre il Kosovo è stato perseguito "come un aggressore" nonostante sia stato "vittima" del conflitto degli anni Novanta. (Kop)