Francia: elezioni municipali, a le Havre Philippe in testa con il 58,83 per cento

- Candidato a Le Havre, in Normandia, per La République ne marche, il primo ministro francese Edouard Philippe è in testa con il 58,83 per cento dei voti. È quanto emerge dalle prime proiezioni annunciate dopo la chiusura dei seggi. Philippe batte così il suo sfidante, il candidato comunista Jean-Paul Lecoq. "È un atto di fiducia che bisogna prendere molto sul serio", ha detto il capo del governo commentando i risultati. "Qui a Le Havre, siamo felici, festeggeremo questa vittoria", ha poi aggiunto. Il portavoce del governo, Sibeth Ndiaye, ha affermato che si tratta di un segnale "molto positivo per l'insieme dei militanti". (Frp)