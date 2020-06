Francia: elezioni municipali, testa a testa a Lille tra socialisti e ambientalisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Testa a testa a Lille per il secondo turno delle elezioni municipali in Francia. Il candidato ambientalista a sindaco Stephane Baly è primo con il 40 per cento dei voti, mentre il sindaco uscente, la socialista Martine Aubry, al 39,5 per cento. È quanto emerge dalle prime stime riportate dai media francesi. La lista condotta da Violette Spillebout per La République ne marche, i centristi del Mouvement Democrate (MoDem) e l'Unione democratici e indipendenti (Udi) è al 20,5 per cento. (Frp)