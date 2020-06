Francia: elezioni municipali, i Verdi vincono a Lione e Strasburgo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato del partito ambientalista Europa Ecologia-I Verdi (Eelv) a sindaco di Lione, Gregory Doucet, è al 53,5 per cento, davanti a Yann Cucherat, dei Repubblicani, al 30,5 per cento, e Georges Kapenekina, de La République en marche (Lrem), con il 16 per cento. È quanto emerge dalle prime stime annunciate da Ispsos/Steria. Successo di Eelv anche a Strasburgo, dove il partito ambientalista era alleato con il Partito comunista francese (Pcf) in un lista guidata da jeanne Barseghian che ha ottenuto il 42,5 per cento. Dietro il candidato de Lrem e dei centristi del Mouvement Democrate (MoDem), al 34,3(Frp)