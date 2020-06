Farnesina: prosegue il lavoro per il rimpatrio degli italiani all'estero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grazie all'impegno della Farnesina sono oltre 105 mila gli italiani rientrati dall'estero dall'inizio dell'emergenza Covid-19, con 1112 operazioni di rimpatrio organizzate dall'unità di Crisi e dalla rete di ambasciate e consolati da 121 Paesi. Lo riferisce la Farnesina tramite una nota stampa. Solo in questo fine settimana sono tornate in Italia circa 1.065 persone da Regno Unito, Belgio, Paesi Bassi e Perù. La Farnesina continua a lavorare senza sosta per garantire a tutti i connazionali bloccati all'estero di poter tornare a casa nel pieno rispetto delle misure di sicurezza. (Com)