Polonia: presidenziali 2020, probabile ballottaggio tra Duda e Trzaskowski

- Il presidente polacco uscente Andrzej Duda e il candidato di Piattaforma civica Rafal Trzaskowski si sfideranno al ballottaggio delle elezioni presidenziali in Polonia il 12 luglio. E' quanto emerge dagli exit poll diffusi dalla stampa locale alla chiusura dei seggi. Duda è arrivato primo al voto odierno ottenendo circa il 41,8 per cento dei voti, contro il 30,4 per cento del sindaco di Varsavia Trzaskowski. Gli altri nove candidati sono rimasti molto distanti dai due contendenti che andranno al ballottaggio: al terzo posto Szymon Holownia, indipendente, fermo attorno al 13 per cento. (Vap)