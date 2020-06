Francia: elezioni municipali, i Verdi vincono a Marsiglia, Repubblicani sostenuti da En Marche a Tolosa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Marsiglia la candidata ambientalista Michèle Rubirola della lista Printemps Marseillaise, sostenuta da diversi partiti di sinistra, è arrivata prima al secondo turno delle elezioni municipali con il 39,9 per cento delle preferenze. Segue la sfidante dei Repubblicani, Martine Vassal al 29,8 per cento, mentre il candidato del Rassemblement National, Stéphane Ravier, al 19,8 per cento. È quanto emerge dalle prime stime riportate dei media francesi. A Tolosa Jean-Luc Moudenc, sindaco in carica dei Repubblicani sostenuto da La République en marche, ottiene il 51,6 per cento, contro la coalizione di sinistra condotta da Antoine Maurice, al 48,4 per cento, che include Europa-Ecologia-I Verdi (Eelva), La France Insoumise (Lfi), il Partito socialista e i comunisti(Frp)