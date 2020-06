Rifiuti: incendio in ditta stoccaggio nel Milanese, nessun ferito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un incendio è divampato intorno alle 19.30 in via Camporicco a Vignate (MI) nella ditta Fratelli Palmieri. Il rogo si è sviluppato all’interno di una struttura, che si estende su 8622 metri quadrati, “che si occupa - si legge sul sito dell’azienda con la sede principale a Cologno Monzese - di recupero e smaltimento di rifiuti non pericolosi, costituiti prevalentemente da carta e cartone provenienti dalla raccolta differenziata urbana”. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del comando provinciale di Milano, i carabinieri e un’ambulanza. Da quanto risulta non ci sarebbero feriti. (Rem)