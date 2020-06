Kosovo: ex procuratore Williamson, attacco a civili serbi e non albanesi dopo il conflitto (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex procuratore ha poi ricordato di essere stato in Kosovo nel 1998 e nel 1999, quando ha supervisionato l'indagine del Tribunale dell'Aia per i crimini commessi contro gli albanesi del Kosovo come coautore dell'atto d'accusa originale contro Slobodan Milosevic e altri. "Ho svolto un ruolo di primo piano nelle esumazioni di fosse comuni avvenute nell'estate del 1999, dove sono stati trovati i corpi di migliaia di vittime albanesi del Kosovo. Sono andato in numerose scene del crimine in tutto il Kosovo e ho passato ore a parlare con le vittime e i familiari dei dispersi o degli uccisi. Quindi, dal mio coinvolgimento diretto, capisco chiaramente cosa è successo in Kosovo negli anni che hanno portato alla guerra del 1999 e alla guerra stessa". (segue) (Seb)