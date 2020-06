Serbia-Ue: von der Leyen, avanti con dialogo fra partiti e riforme interne (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prima dell'avvio della riunione, von der Leyen ha dichiarato che l'incontro odierno è "un'importante occasione" per discutere delle riforme nell'ambito del percorso europeo della Serbia e della ripresa a lungo termine per la regione. Il capo dello Stato serbo incontrerà successivamente anche il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, il commissario all'Allargamento, Oliver Varhelyi, e l'inviato Ue per il dialogo Belgrado-Pristina, Miroslav Lajcak. Nella giornata di ieri von der Leyen ha incontrato il premier kosovaro Avdullah Hoti. La presidente della Commissione europea ha precisato ieri su Twitter che le visite di Hoti e Vucic sono le prime avute "di persona" dall'inizio della pandemia da coronavirus. "Un'opportunità importante per discutere della riforme necessarie per avanzare nel percorso verso l'Unione europea dei nostri partner dei Balcani e della ripresa di lungo termine della regione", ha osservato ieri Von der Leyen. (segue) (Seb)