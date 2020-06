Kosovo-Serbia: ambasciata francese a Pristina, presto ripresa del dialogo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Francia e Germania si aspettano una rapida ripresa del dialogo tra Kosovo e Serbia: è quanto rimarcato dall'ambasciata francese a Pristina tramite un post su Twitter, dopo che ieri è sfumata la possibilità di un summit tra le leadership dei due paesi balcanici alla Casa Bianca di Washington. "La Francia e la Germania si aspettano presto una ripresa del dialogo tra Kosovo e Serbia. Insieme con il cancelliere Angela Merkel, il presidente Emmanuel Macron rimane pronto ad ospitare un summit a Parigi", si legge nel messaggio dell'ambasciata francese. L'inviato speciale Usa per il dialogo Pristina-Belgrado, Richard Grenell, ha confermato ieri che non si svolgerà il summit programmato il 27 giugno alla Casa Bianca dopo la defezione della delegazione kosovara in conseguenza dei capi d'accusa spiccati dalla Procura speciale dell'Aja contro il presidente Hashim Thaci. (segue) (Kop)