Serbia: Vucic, mi aspetto fine dei negoziati con Ue nel 2024 e adesione entro il 2026 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Serbia Vucic si trova oggi a Bruxelles per una serie di incontri con i rappresentanti delle istituzioni europee. Il primo incontro è stato con la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. Prima dell'avvio della riunione, von der Leyen ha dichiarato che l'incontro odierno è "un'importante occasione" per discutere delle riforme nell'ambito del percorso europeo della Serbia e della ripresa a lungo termine per la regione. Il capo dello Stato serbo ha visto in agenda anche dei colloqui con il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, il commissario all'Allargamento, Oliver Varhelyi, e l'inviato Ue per il dialogo Belgrado-Pristina, Miroslav Lajcak. (segue) (Seb)