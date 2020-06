Serbia: Vucic, mi aspetto fine dei negoziati con Ue nel 2024 e adesione entro il 2026 (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Serbia ha bisogno, in questa fase post-elettorale, di "un ampio dialogo fra tutte le forze politiche" per attuare un avanzamento nel lavoro di riforma interna del paese: è quanto ha scritto su Twitter la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, al termine dell'incontro con il presidente serbo. "Dopo le elezioni (del 21 giugno) è necessario un ampio dialogo con tutte le forze politiche per andare avanti con le riforme e avvicinare la Serbia all'Ue. Il dialogo con il Kosovo è la chiave. Sosterremo la Serbia anche nella ripresa post-pandemia", ha dichiarato la presidente della Commissione europea, che ha ringraziato Vucic per la "discussione positiva" avuta quest'oggi. (Seb)