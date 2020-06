Kosovo: Ue, Eulex può continuare sua missione nel paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea ritiene che la missione europea di assistenza giudiziaria in Kosovo (Eulex) ha il mandato legale per continuare ad operare nel paese balcanico, sebbene il presidente Hashim Thaci non abbia firmato la lettera per prorogare il suo mandato. Lo ha dichiarato il portavoce della Commissione europea Peter Stano, parlando al quotidiano kosovaro "Koha". Secondo il portavoce dell'esecutivo europeo, è nell'interesse del Kosovo e dell'Ue il rafforzamento dello Stato di diritto nel paese balcanico e anche i cittadini kosovari si aspettano questo. Stano ha quindi apprezzato le dichiarazioni del premer kosovaro Avdullah Hoti, che si è detto pronto ad incontrare i rappresentanti di tutte le istituzioni internazionali presenti nel territorio del Kosovo. (segue) (Kop)