Regno Unito: Mark Sedwill si dimette da capo di gabinetto e consigliere sicurezza nazionale

- Mark Sedwill ha annunciato le sue dimissioni dagli incarichi di capo di gabinetto, consigliere per la sicurezza nazionale e capo del servizio civile. Come si legge in una nota del governo britannico, Sedwill – che lascerà ufficialmente l’incarico a settembre – conclude una carriera trascorsa per oltre 30 anni al servizio dell’esecutivo. “Sono fortunato ad aver svolto alcuni dei lavori più stimolanti e gratificanti nel Servizio pubblico nazionale e internazionale sotto sette primi ministri e in tempi straordinari. Sono grato per la fiducia e l'amicizia sia durante il vostro mandato da ministro degli Esteri sia come primo ministro. Vi auguro ogni bene e, naturalmente, rimarrò a vostra disposizione negli anni a venire. È stato un privilegio”, ha scritto Sedwill nella lettera inviata al premier Boris Johnson. Il capo del governo britannico ha risposto alle parole di Sedwill, affermando di aver “particolarmente apprezzato i consigli calmi e accorti” del funzionario. “Hai anche parlato con un'autorevolezza unica - insolita in un gabinetto del segretario - sugli affari internazionali e sulla sicurezza nazionale; e come consigliere per la sicurezza nazionale hai fatto molto per proteggere questo paese. È quindi una grande notizia che tu abbia accettato di continuare a servire questo paese sulla scena internazionale, a partire dai preparativi del Regno Unito per il vertice del G7 del prossimo anno”, ha scritto Johnson. Il primo ministro ha anche chiesto a Mark Sedwill di guidare un nuovo organo del G7 sulla sicurezza economica globale durante la presidenza del Regno Unito. La sua missione, si legge in una nota dell’esecutivo, “sarà quella di garantire che il sistema di libero scambio globale su cui si basa la nostra economia rimanga equo, competitivo e sicuro”. David Frost, attualmente consigliere per l'Europa del primo ministro e capo negoziatore del Regno Unito per la Brexit, succederà a Sir Mark come consigliere per la sicurezza nazionale. (Rel)