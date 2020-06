Business news: Argentina, Fmi, attività economica a -9,9 per cento nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fondo monetario internazionale (Fmi) prevede per l'Argentina una contrazione del 9,9 per cento prodotto interno lordo (Pil) nel 2020 come conseguenza dell'impatto sull'attività economica della pandemia del nuovo coronavirus e della profonda crisi finanziaria che attraversa il paese. E' quanto afferma l'istituto di credito multilaterale nel rapporto sulle prospettive economiche globali pubblicato con il titolo "Una crisi come nessun'altra, una ripresa incerta". Il pronostico sul paese sudamericano è drasticamente peggiore di quello elaborato solo due mesi fa, dove si prevedeva per l'Argentina una contrazione del Pil del 5,7 per cento nell'anno in corso. L'Fmi ritiene inoltre che nel 2021 il rimbalzo dell'attività economica sarà limitato e produrrà una crescita del prodotto interno del 3,9 per cento contro il 4,4 per cento stimato nelle proiezioni di aprile. (Res)